Come impostare lo sblocco dell'iPhone con la mascherina? Con iOS 15.4 si può

Nella serata di ieri è finalmente arrivato iOS 15.4, il nuovo major update di iOS 15 che ha portato con se un’ampia gamma di novità tra cui il sistema di sblocco con la mascherina tramite Face ID anche per coloro che non posseggono un Apple Watch.

Coloro che hanno avuto modo di seguirci su queste pagine ricorderanno sicuramente che con iOS 14.5 dello scorso anno Apple aveva introdotto un sistema simile, ma era disponibile solo per coloro che avevano uno smartwatch abbinato. Ebbene, con iOS 15.4 questa restrizione è caduta ed ora tutti possono sbloccare l’iPhone con la mascherina.

Per impostare la nuova funzione è necessario seguire pochi passaggi:

Apri l’app Impostazioni

Scorri e fai tap su Face ID e codice

In basso, attiva il togli vicino ad “Usa Face ID con la mascherina”, che deve essere verde

A questo punto, il sistema provvederà ad avviare nuovamente la scansione dei dati del volto come quando si imposta il FaceID per la prima volta. Se indossate gli occhiali, vi sarà richiesto di toglierli per renderli riconoscibili: interessante anche notare come sempre tramite lo stesso pannello sia possibile anche aggiungere altre paia di occhiali per evitare che il sistema si inceppi e ci riconosca in qualsiasi condizione.