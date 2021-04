Come impostare lo sblocco di iPhone con la mascherina tramite iOS 14.5

Da qualche istante è disponibile in Italia il nuovo iOS 14.5, l'attesissimo major update per il sistema operativo mobile di Apple che, tra le tante novità incluse al suo interno, introduce anche la possibilità di sbloccare l'iPhone anche quando si indossa la mascherina. Ma vediamo come si configura.

Partiamo col dire che lo sblocco di iPhone con la mascherina richiede un Apple Watch con watchOS 7.4 installato al suo interno. Se il vostro smartwatch non è aggiornato a tale build o, alternativamente, non ha ricevuto l'update, non potrete godere di questa feature.

Per abilitarla, da iPhone, seguite i seguenti passaggi:

Aprite l'app impostazioni

Fate tap su Face ID e codice

Inserite il codice di sblocco

Scorrete la schermata fino a quando non troverete "Sblocca con Apple Watch

A questo punto, il toggle al fianco della riga in cui è presente il nome del vostro Apple Watch, deve essere verde. Per attivarlo basta farci tap su ed il gioco è fatto.

Il funzionamento dello sblocco di iPhone con la mascherina si avvale dello smartwatch per autentificarvi. Ogni qualvolta effettuate il login nello smartphone, riceverete una notifica sullo smartwatch che vi consentirà di bloccare nuovamente l'iPhone.

Precisiamo, inoltre, che la funzione non è compatibile con il riconoscimento in-app, che richiede la scansione del volto completo. E' il caso delle app bancarie, in cui non sarà possibile effettuare il login con la mascherina.