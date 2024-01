Come impostare uno sfondo dinamico su Mac? Bastano pochi click

macOS mette a disposizione degli utenti un’ampia platea di opzioni per personalizzare i propri laptop o computer fissi. Tra le numerose impostazioni ci sono anche gli sfondi dinamici che, come suggerisce il nome, cambiano a seconda dell’orario ed a seconda di altre impostazioni.

In quest’ottica rientra l’impostazione che fa cambiare al Mac il tema da chiaro a scuro: come avviene su iOS ed iPadOS, anche macOS è in grado di sincronizzarsi con l’orario di alba e tramonto per cambiare il tema e quindi evitare che accechi nelle ore notturne. Una volta fatto ciò, non dovrete fare altro che fare click col il tasto destro sul desktop e quindi su “Modifica sfondo”.

A questo punto, nella nuova finestra nella prima riga è presente l’opzione “Sfondi dinamici”: vi basterà selezionare quello desiderato ed il gioco è fatto: il tema e le palette dei colori del wallpaper si sincronizzerà a seconda dell’orario e delle impostazioni.

Sempre a proposito delle impostazioni del Mac, qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come impostare gli angoli attivi su Mac, un’altra opzione molto interessante che facilita la vita durante l’utilizzo dei dispositivi.