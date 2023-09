Come impostare suonerie diverse per il Dual SIM? Non è difficile su iPhone

Gli iPhone supportano la doppia SIM. Non tutti sanno infatti che è possibile avere sullo stesso Melafonino due numeri di telefono in contemporanea, utilizzando una scheda fisica ed una eSIM. Tuttavia può essere utile impostare una suoneria differente per ciascuna scheda, ma come si fa?

Impostare una suoneria diversa per ciascuna SIM presente nel vostro iPhone è molto semplice:

Apri l’app Impostazioni

Tocca “Suoni e feedback aptico”

Qui, seleziona “Suoneria”

Da qui, si vedrà un pannello in cui si vedranno le due linee presenti su iPhone: basterà fare tap su ciascuna di esse per impostare una suoneria differente. Non è possibile invece scegliere suonerie diverse per gli SMS: iOS 17 non apre a tale possibilità ma chiaramente non è detto che Apple decida di implementare una funzione ad hoc.

Proprio la possibilità di impostare suonerie differenti per le varie SIM è stata implementata di recente, in modo tale da consentire agli utenti di differenziare le chiamate ricevute.

