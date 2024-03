Come impostare una sveglia con Siri? Ecco i comandi più utili

Dopo avervi svelato i 5 comandi più interessanti per Siri che forse non conoscete, parliamo ora di un'altra utile funzione dell'assistente vocale di Apple che in pochi utilizzano. Sapevate che Siri può impostare una sveglia sul vostro iPhone in maniera semplicissima?

Come spiega una FAQ di Apple, infatti, Siri può utilizzare l'app Orologio di iOS per impostare una sveglia sul vostro iPhone. Per eseguire la procedura, iniziate pronunciando le parole "Hey, Siri" per richiamare l'attenzione dell'assistente vocale. Fatto ciò, dovrete usare la frase "Imposta una sveglia per...", in modo da attivare la feature. Per esempio, potrete dire "Imposta una sveglia per le 7 del mattino", e Siri farà tutto da sola.

Un'altra possibilità è invece quella di impostare una sveglia ricorrente con Siri: quest'ultima, per esempio, vi sveglierà tutti i giorni della settimana alle 8:00 del mattino, giusto in tempo per andare a scuola o al lavoro. La frase da utilizzare, in questo caso, è "Imposta una sveglia per tutti i giorni feriali alle 8:00". Se invece volete essere svegliati presto tutti i giorni della settimana, la frase da usare è "Imposta una sveglia per tutti i giorni della settimana alle 8:00".

Se invece volete semplicemente fare un breve riposino pomeridiano, vi basterà dire a Siri le parole "svegliami tra 30 minuti" o "svegliami tra un'ora" per impostare un timer della durata desiderata. Semplicissimo, no?

Ma mettiamo che abbiate già impostato una sveglia e che vogliate usare Siri per modificare l'orario del risveglio. Nulla di più facile: vi basterà richiamare Siri e usare la frase "cambia la mia sveglia delle 7:00 con una sveglia alle 8:00". L'assistente vocale modificherà per voi l'orario della prossima sveglia, oppure potrete usare la frase "cambia la mia sveglia delle 7:00 con una sveglia alle 8:00 per tutti i giorni della settimana" per modificare i vostri orari di risveglio anche per i giorni successivi.

