Come impostare più di un timer su iPhone? È meno complicato del previsto

I timer sono tra le funzioni più utilizzate dagli utenti su iOS in quanto utili in qualsiasi circostanza: dalla cucina alla palestra, passando per altro. Con iOS 17 Apple ha potenziato ulteriormente questo sistema ed ha implementato un modo, tramite l’app Orologio presente su iPhone ed iPad, per impostare più timer in contemporanea.

Se avete installato la beta di iOS 17, che si concluderà nel corso delle prossime settimane con la pubblicazione della Release Candidate, ed avete la necessità di impostare più timer, il procedimento è molto facile.

Ciò che dovete fare è aprire l’app Orologio su iPhone o iPad e quindi fare tap su Timer. A questo punto dovrete inserire la durata del timer in ore, minuti e secondi: potete anche impostare un’etichetta e dare un nome ad esso, il che è particolarmente utile se ne volete impostare di più.

Se in contemporanea dovete farne partire un altro, toccate sul pulsante “+” in alto a destra e quindi seguite le istruzioni sullo schermo che vi permettono di impostare ore, minuti e secondi. L’applicazione sotto “Timer” mostrerà tutti i timer che avete avviato, con le relative etichette (se scelte).

Chiaramente lo stesso vale anche con Siri, che vi consente di avviare più timer in contemporanea.