Come impostare YouTube sempre in automatico sulla massima qualità? È facile

Dopo aver accolto da qualche mese le novità relative all'importante cambiamento per la risoluzione video su YouTube, torniamo a parlare della qualità dello streaming sulla popolare piattaforma rossa per rispondere a una domanda: come impostarla in automatico?

Ebbene, sull'applicazione mobile è un discorso piuttosto semplice. In effetti, per impostare la qualità dell'immagine migliore possibile su rete mobile e Wi-Fi è sufficiente aprire l'app di YouTube sul proprio smartphone, aprire il menu laterale con un tap sull'icona profilo in alto a destra e, da qui, selezionare Impostazioni.

Una volta dentro, selezionare la terza voce, identificata come "Preferenze relative alla qualità video". Da qui, sarà possibile scegliere tra numerose possibilità, con un livello di profondità adeguato in termini di tipologia di rete e qualità.

Potremo, quindi, scegliere un approccio di maggiore parsimonia con Risparmio dati o Automatica quando siamo sotto Reti Mobili e puntare sulla Qualità dell'immagine superiore quando ci troviamo sotto copertura Wi-Fi, oppure decidere di non scendere a compromessi in nessuna situazione. La scelta, come sempre, è tutta nostra.

Se invece volete bloccare una volta per tutte l'avvio automatico dei video durante lo scrolling, potete fare riferimento alla nostra guida che vi illustrerà come disattivare l'autoplay su YouTube, una voce piuttosto "criptica" nascosta tra le impostazioni dell'app.