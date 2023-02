Come mai le impronte digitali sono uniche? Scopriamolo grazie ad un nuovo studio

Sicuramente ve lo sarete chiesti almeno una volta nella vita: Come mai le nostre impronte digitali sono uniche? Ebbene, un team internazionale di scienziati ha tentato di rispondere, rivelando il particolare processo attraverso il quale si sviluppa questo nostro esclusivo segno di riconoscimento.

D'altronde, tutti (anche non scienziati) sappiamo quanto siano una caratteristica davvero unica, tanto che anche i gemelli omozigoti (quelli identici) hanno impronte diverse. Una peculiarità ancora avvolta nel mistero.

Partendo dai precedenti studi effettuati in merito, che avevano dimostrato come lo scopo delle impronte digitali fosse quello di fornire una maggiore presa e migliorare la sensibilità del tatto, nella loro ricerca, il team ha concentrato gli sforzi sullo sviluppo delle impronte digitali nei topi e negli esseri umani.

Secondo quanto riportato sulla nota rivista Cell, il gruppo ha monitorato la formazione delle impronte digitali nei feti di topo (e quelle umane in piastre di Petri), studiando la genetica alla base del loro sviluppo e trovando quello che è noto come un "sistema di Turing", secondo il quale le cellule identiche si differenziano, cambiano forma e creano pattern complessi attraverso un processo di reazione-diffusione intracellulare.

Intorno alla metà del secolo scorso, infatti, Alan Turing propose la teoria di un meccanismo di sviluppo mediante il quale le foglie crescono in disposizioni uniche, suggerendo quindi che, in un organismo in piena evoluzione, alcune molecole promuovono la crescita cellulare mentre altre lavorano attivamente per prevenirla. Proprio come due forze che agiscono l'una contro l'altra.

Questo particolare meccanismo porta quindi a formazioni uniche nel loro genere, come le strisce del manto di una tigre o di una zebra, o le complesse spirali sulla punta delle nostre dita.

Osservando le impronte digitali sviluppate in laboratorio, i ricercatori hanno potuto vedere che il meccanismo di sviluppo si dipana principalmente in tre diverse zone dell'estremità delle dita. La punta, il centro e la parte più inferiore.

Il team ha inoltre ipotizzato che, l'unicità delle impronte digitali anche nei gemelli identici, sia data dal fatto che avviene un posizionamento casuale delle dita nell'utero, mentre è in atto il meccanismo cellulare di formazione dei dermatoglifi, rendendo gli schemi così casuali.

A proposito di impronte digitali, sapete che, in futuro, i sensori di impronte potrebbero rilevare la presenza di cocaina nel sangue?