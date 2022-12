Ecco come individuare un narcisista da questa caratteristica facciale

Stiamo tutti diventando più narcisisti secondo la scienza, termine utilizzato per descrivere un tratto della personalità. In psicologia viene usato, oltre che per descrivere l'amore verso se stessi, anche come indifferenza nei confronti delle condizioni altrui all'interno di un gruppo sociale.

Adesso, una ricerca dell'Università di Toronto, pubblicata sul Journal of Personality, ha suggerito che esiste un modo per individuare coloro che, molto probabilmente, hanno questo tratto della personalità: basta individuare delle "sopracciglia distintive".

Il team di ricercatori è giunto a questa conclusione fotografando quasi 40 studenti universitari (un campione comunque ridotto) con espressioni neutre a cui è stato fatto condurre un test per testare la forza del loro eventuale tratto narcisistico. I ricercatori hanno mostrato le fotografie ad altri partecipanti e hanno chiesto loro di indovinare quanto narcisista fosse ogni persona in base all'aspetto.

I risultati iniziali hanno mostrato che i partecipanti utilizzavano soprattutto le sopracciglia per dare una stima dei livelli di narcisismo dello studente. In particolare, lo spessore delle sopracciglia e un'alta densità di peli erano utilizzati come indicatore. Successivamente gli addetti ai lavori hanno cambiato la posizione di questi elementi nelle fotografie, scambiando praticamente la posizione delle sopracciglia, dando i medesimi risultati.

La conclusione è chiara: "le sopracciglia distintive rivelano la personalità dei narcisisti agli altri, oltre a influenzare fortemente il loro giudizio". Il motivo di ciò è meno limpido, ma gli autori sospettano che abbia a che fare con le funzioni sociali e la comunicazione non verbale che trasmettono all'interlocutore (forse è così che riescono a diventare amministratori delegati più velocemente).