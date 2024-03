Ecco come gli inglesi chiamavano il mese di marzo nel medioevo (non 'march')

Tutti sanno che marzo, con il suo clima imprevedibile, è il mese più “pazzerello” di tutti; tuttavia, oggi vogliamo raccontarvi un’altra stranezza legata al terzo mese dell’anno e per farlo bisogna andare in Inghilterra.

Ebbene, durante il periodo anglosassone, gran parte dell’Inghilterra ha adottato il calendario giuliano con annessa nomenclatura dei mesi; marzo non fa eccezione. Quest’ultimo, infatti, deve il suo nome al dio romano Marte, in quanto è in questo periodo dell’anno che i latini celebravano in suo onore; tuttavia, solo questo mese, durante il medioevo, ha continuato ad esser identificato con una parola differente dagli anglofoni: Lide.

Nello specifico, il nome è registrato quasi esclusivamente in fonti dell’Inghilterra sud-occidentale; una di queste è una raccolta popolare di vite di santi, riemersa alla fine del XIII secolo South English Legendary. Viene utilizzato anche dal cronista Roberto di Gloucester.

Inoltre, sembra che l’utilizzo di Lide, all’interno dei proverbi sul clima di marzo, fosse molto apprezzato. Ad esempio, per commentare la soppressione dei Cavalieri Templari per ordine di Edoardo II, un poeta del XIV afferma che la ricchezza “va e viene come il tempo fa a Lide”. Ancora, una formula per scongiurare le malattie del XVII secolo recita in questo modo: “Mangia porri a Lide e ramsins [aglio selvatico] a maggio, e tutto l'anno dopo i medici possono giocare”.

L’etimologia di “Lide” risale al nome inglese antico Hylda ed è l’unico che è riuscito a sopravvivere tra il volgo, a seguito della diffusione del calendario giuliano. Hylda parrebbe esser collegata alla parola inglese antica hlud, che significa “forte, rumoroso”; insomma, aggettivi esplicativi della natura di marzo.