Come ingrandire la tastiera dell'iPhone? Potreste non averci pensato

Dopo avervi spiegato come usare il widget calendario sulla lock screen dell'iPhone, passiamo oggi ad un'altra opzione di personalizzazione per lo smartphone. Alcuni utenti iPhone potrebbero faticare ad utilizzare la tastiera di Apple, magari perché i tasti digitali sono troppo piccoli o perché sono poco visibili. Ecco come ingrandirli.

Il primo metodo per rendere più leggibile la tastiera è quello di impostare tutto il testo di sistema in grassetto. Così facendo, non solo tutto ciò che vedrete sul display dell'iPhone sarà in grassetto, ma anche le lettere presenti sulla tastiera saranno di dimensioni leggermente più grandi. Per impostare in bold tutti i testi di sistema, dovrete recarvi nelle Impostazioni dell'iPhone, poi su "Schermo e Luminosità", e infine attivate il toggle "testo in grassetto".

Altra possibilità è quella di mostrare le lettere in maiuscolo sulla tastiera. Con le impostazioni di default di Apple, le lettere sulla tastiera sono impostate in minuscolo, ma si trasformano in maiuscolo quando viene attivato il caps lock. Per attivare la tastiera in maiuscolo, recatevi nelle Impostazioni di sistema, poi in Accessibilità e successivamente in Tastiere. Qui, dovreste trovare il toggle "Mostra tasti in minuscolo", attivato di default: disattivatelo e il gioco sarà fatto!

Ultima possibilità garantita da iOS è quella di ruotare il telefono e usarlo in orizzontale. Si tratta di un consiglio davvero semplice, ma la rotazione della tastiera sul lato lungo dello smartphone fornisce molto più spazio ai singoli tasti, che potrebbero rivelarsi perfetti al tocco per gli utenti che hanno difficoltà nella pressione dei pulsanti più piccoli.

Infine, uscendo dal "recinto" di Apple, potete provare a scaricare una nuova tastiera da App Store. In questo caso, l'unico consiglio che possiamo darvi è quello di provarne il più possibile e di scegliere quella che preferite. Fin da subito, però, vi diciamo che sia GBoard che Swiftkey per iOS non hanno opzioni per ingrandire i pulsanti della tastiera: tra le opzioni su cui potete orientarvi, invece, ci sono Viskey, Big Keys Keyboard e 1C Keyboard Lite.