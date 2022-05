Come inoltrare messaggi su iPhone? Ecco il metodo semplice ed efficace

Dopo aver visto come mandare messaggi WhatsApp a numeri non in rubrica torniamo a parlare proprio di messaggistica su iPhone per scoprire come sia possibile inoltrare i messaggi di testo su altri device.

Nello specifico, si fa riferimento alla possibilità di ricevere i messaggi anche su altri dispositivi del nostro ecosistema iCloud in modo tale da poter passare senza pensieri dallo smartphone all'iPad oppure al Mac per poter continuare la conversazione avendo accesso anche ai messaggi precedenti.

Il primo requisito, quindi, è quello di essere collegati tramite iCloud su tutti i device. Il secondo, invece, è che l'iPhone abbia accesso a una connessione dati tramite operatore mobile o WiFi. Quanto ai metodi, il primo prevede di entrare nelle Impostazioni dell'iPhone, scorrere in basso fino a Messaggi, poi Invia e Ricevi e, infine, assicurarsi che l'Apple ID utilizzato per iMessage sullo smartphone sia lo stesso con cui siamo collegati sugli altri dispositivi.

Sempre rimanendo su Messaggi, cercare la voce Preferenze, poi iMessage e cercare l'opzione relativa all'inoltro dei messaggi di testo sugli altri dispositivi collegati alla piattaforma iMessage. Nella schermata successiva, abilitare uno per uno i prodotti su cui si desidera ricevere i messaggi e il gioco è fatto.

Se siete alla ricerca di altre curiosità sul mondo della mela, potrebbe interessarvi anche scoprire come cancellare i cookie su Safari per iPhone.