Come inserire appunti nelle foto prima di inviarle su WhatsApp? Le opzioni per iPhone

Dopo aver spiegato come recuperare le foto di Whatsapp, oggi ci soffermiamo su un’altra funzionalità molto utile legata all’applicazione di messaggistica istantanea, che viene utilizzata sempre più anche in ambito lavorativo. In particolare, oggi spieghiamo come inserire appunti nelle foto.

Oltre al campo testuale, che di fatto consente di allegare delle didascalie alle immagini, Whatsapp consente anche di inserire degli appunti direttamente sulle fotografie.

Il procedimento è molto semplice: dopo aver selezionato la foto da inviare, infatti, vi basterà premere sull’icona T presente sulla destra e quindi digitare ciò che si desidera. Whatsapp mette a disposizione una serie di strumenti per scegliere dimensione, allineamento, colore ed altro del testo. Attraverso l’icona presente in alto viene anche data la possibilità di selezionare uno sfondo per il testo, per metterlo maggiormente in evidenza.

Una volta terminate tutte le modifiche, basterà cliccare su “Fine” in alto a destra ed il gioco è fatto.

Secondo le ultime indiscrezioni, presto si potrà godere di un sistema proprietario di Whatsapp per la condivisione file, che funzionerà in maniera simile ad AirDrop.