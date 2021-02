Come inserire la CAM Tivùsat? Ecco come installarla facilmente

Continuiamo a parlare di Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che come abbiamo avuto modo di raccontare, di recente ha superato quota 6 milioni di utilizzatori a seguito dello switch off al DVB-S2.

Per coloro che non sono in possesso di un TV o decoder compatibile con il DVB-S2, un'opzione per implementare il supporto al nuovo satellitare è rappresentata dalla CAM Tivùsat. Ma come si installa?

Dopo aver effettuato l'acquisto ed aperto la confezione, è necessario inserire la smarcard Tivùsat nel modulo CAM, il quale a sua volta deve essere appositamente posizionato nello slot CI (Common Interface) che sulla maggior parte dei televisori è presente sul retro a destra.

Il consiglio tecnico dato dagli esperti a tutti gli utenti è di effettuare questa operazione a televisore spento, in quanto in alternativa potreste arrecare danni alla CAM.

Durante l'operazione di inserimento basta solo seguire la freccia stampata sulla CAM ed accompagnarla fino in fondo: si sentirà un click nel momento in cui si è agganciata correttamente al televisore nell'apposito slot.

A questo punto potete accendere il televisore ed effettuare la ricerca dei canali. Secondo gli ultimi dati diffusi da Tivùsat, attualmente sono 56 i canali visibili in HD e 4K, ma la lista dovrebbe crescere ulteriormente.