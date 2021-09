Come inserire il Green Pass su Wallet? Ecco come fare su iPhone ed Android

Qualche settimana fa abbiamo spiegato su queste pagine come aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet su iOS ed oggi torniamo a parlare di quella che rappresenta l'opzione più comoda: l'inserimento del QR Code nel Wallet del proprio smartphone, indipendentemente dal sistema operativo.

Per iOS resta disponibile l'opzione CovidPass: dal vostro iPhone non dovrete fare altro che inquadrare il QR Code o selezionare l'immagine o PDF presente sul vostro cellulare e quindi cliccare su "Aggiungi a Wallet": ve lo ritroverete direttamente su Apple Wallet.

Un'altra alternativa è rappresentata da Digital Covid Pass: si tratta di un altro servizio simile, compatibile però anche con Android. Vi basterà seguire le istruzioni presenti sullo schermo per ritrovarvelo nel Wallet dei vostri smartphone, il che facilita in maniera importante l'utilizzo in quanto non è necessario aprire alcuna applicazione supplementare o Io.

Anche Stocard, l'app che racchiude le carte fedeltà di supermercati, librerie e simili permette di aggiungere il QR Code del Green Pass: vi basterà fare tap sul tasto "+" e quindi aggiungere il Certificato come una delle tantecarte fedeltà. La procedura è molto semplice e vi consente di avere sempre a disposizione il Codice che è necessario per accedere a tante attività al chiuso, tra cui palestre, cinema e ristoranti.