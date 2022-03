Come inserire il Green Pass al Wallet di iPhone con iOS 15.4?

Continuiamo a spulciare le novità introdotte da Apple con iOS 15.4, il nuovo major update per iOS 15 rilasciato nella serata di ieri che include un’ampia gamma di novità, tra cui la possibilità di inserire il Green Pass al Wallet di iPhone in maniera nativa.

Nelle scorse settimane e mesi su queste pagine abbiamo pubblicato i metodi alternativi che hanno consentito di inserire la Certificazione Verde Covid-19 direttamente nel Wallet di Apple Pay. Ora, iPhone include un sistema ad hoc che ne facilita in maniera significativa l’utilizzo.

Tutto ciò che dovrete fare è scaricare il Green Pass tramite Io, Immuni o direttamente attraverso il link che vi è stato inviato via mail a seguito della vaccinazione o della guarigione.

Se vi state affidando ad Io o Immuni, salvate il QR Code nella galleria del telefono e quindi apritelo nell’app Foto: vi basterà fare un tap prolungato sul QR Code per vedere comparire l’opzione “Aggiungi a Salute”. A questo punto, si aprirà l’applicazione come mostrato nello screenshot in calce, con tutti i dati e le relative informazioni: cliccate su “Aggiungi a Wallet e Salute” ed il gioco è fatto.

Se siete provvisti di Green Pass Cartaceo, invece, vi basterà inquadrarlo con la Fotocamera: vedrete comparire la nuvoletta “Vaccino per il Covid-19”: cliccateci su e verrete reindirizzati sempre alla stessa pagina in cui non dovrete fare altro che confermare.

Le informazioni sul vaccino saranno presenti non solo nell’app Salute, ma anche nel Wallet, che può essere richiamato premendo due volte il pulsante d’accensione laterale.