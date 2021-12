Come inserire PostePay e BancoPosta su Apple Wallet? Ecco come fare

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, da oggi è attiva l'opzione che permette di aggiungere PostePay e BancoPosta in Apple Wallet su iPhone ed Apple Watch. Si tratta di una novità ampiamente richiesta da parte degli utenti, che finalmente è arrivata. Ma come si fa?

Inserire BancoPosta e PostePay in Apple Wallet da app

Partendo all'applicazione BancoPosta, ciò che bisogna fare per inserire la vostra carta in Apple Wallet è semplicemente cliccare sul pulsante "Aggiungi a Wallet" nel popup che vi si aprirà a seguito dell'aggiornamento dell'applicazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine, vi consigliamo di cliccare su "Conto", e quindi sulla rotellina in alto a destra. A questo punto vi basterà fare tap sul toggle "Apple Pay su iPhone", in modo tale che l'indicatore sia blu e non bianco.

La stessa procedura vale anche per PostePay, dall'applicazione dedicata.

Inserire BancoPosta e PostePay in Apple Wallet da Wallet

Tuttavia, in molti continuano a riportare problemi e l'applicazione restituisce il messaggio d'errore "Carta non abilitabile".

Non disperate, perchè ci siamo passati anche noi ma fortunatamente si può risolvere facilmente. Ciò che dovrete fare sarà aprire l'applicazione Wallet, che è preinstallata sul vostro iPhone, e quindi cliccare sul "+" in alto a destra.

A questo punto selezionate "Carta di debito o credito" e seguite la procedura. Al termine avrete la vostra carta BancoPosta o PostePay direttamente sullo smartphone o smartwatch per i pagamenti.