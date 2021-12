Come inserire il Super Green Pass su Wallet? Ecco la guida definitiva per iPhone

Le nuove linee sul Green Pass, decise a seguito della proroga dello Stato D'Emergenza al 31 Marzo 2022, hanno esteso l'obbligo di munirsi di Super Green Pass in zona bianca fino alla fine del terzo mese del nuovo anno. Di conseguenza, è necessario averlo sempre con se.

Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento sul Super Green Pass, se vi siete sottoposti alle prime due dosi di vaccino o siete guariti, non avete la necessità di effettuare alcun nuovo download.

Discorso diverso in caso di terza dose (booster): 48 ore dopo la somministrazione, si riceverà via mail il codice per effettuare il download del nuovo QR Code o la notifica sull'app Io che vi informerà della disponibilità del nuovo Green Pass.

Se volete inserirlo sul Wallet del vostro iPhone, per averlo sempre a disposizione, la procedura non cambia. Da Safari su mobile, infatti, vi basterà collegarvi al sito web CovidPass, selezionare il file (che dovete aver salvato sullo smartphone, ma basta solo il QR Code ben visibile), scegliere il colore di sfondo per il certificato e quindi cliccare su Aggiungi a Wallet. A questo punto vi si aprirà l'app Wallet del vostro iPhone che vi chiederà conferma per inserirlo, fate tap su "Aggiungi" ed il gioco è fatto