Come inserire il testo di una canzone nella Storia di Instagram

Instagram ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità che consente di visualizzare i testi quando si aggiunge un brano alle Storie. La feature consentirà agli utenti di decidere se visualizzare il testo della traccia sulla Storia, mentre questa è in riproduzione in sottofondo.

In questo modo, di fatto, non sarà più necessario scrivere a mano il testo.

Instagram consente anche di modificare lo stile del testo, scegliendo tra una gamma di caratteri a disposizione.

Per inserire il testo di una canzone in una Storia di Instagram basta semplicemente aggiungere il widget "Musica" alla Storia e selezionare la parte della traccia che si vuole riprodurre. In questo modo verrà visualizzata la parte di testo che potrà essere modificata tramite le opzione.

Di seguito il procedimento completo:

Recarsi nella schermata per inserire una Storia Selezionare il widget musica Tagliare la canzone nella parte che si vuole riprodurre Se la canzone supporta la visualizzazione del testo, sullo schermo scorreranno a ritmo di musica le parole pronunciate dal cantante

Poco sopra la barra di riproduzione sono presenti varie opzioni che consentono di personalizzare la visualizzazione: le prime tre sono per lo stile del testo, mentre quella con la fotocamera consente di mostrare la copertina dell'album.

Tramite la tavolozza dei colori presente in alto invece si potrà modificare la colorazione delle parole.

Chiaramente la funzione non è presente in tutti i mercati e non supporta tutte le canzoni.