Come hanno fatto questi insetti ad attraversare l'oceano 40 volte?

La famiglia delle termiti del legno secco (Kalotermitidae) ha attraversato per almeno 40 volte, negli ultimi 50 milioni di anni, l'oceano. In un nuovo studio dei ricercatori hanno analizzato proprio questi viaggi, per esaminare la diffusione delle creature.

Come hanno fatto ad attraversare l'oceano? Visto che stiamo parlando di termiti, lo hanno fatto a bordo del legno (non sono le uniche creature che si nutrono di questo materiali). Le termiti infatti, con oltre 2.700 specie, possono essere trovate in tutto il mondo, raggiungendo la loro massima abbondanza in numero e specie nelle foreste pluviali tropicali.

Alcune specie sono formate da colonie di milioni di individui e vivono in tunnel, altre sono meno di 5.000 e vivono principalmente in materiale legnoso. "Le termiti del legno secco, o Kalotermitidae, sono spesso considerate primitive perché si sono separate dalle altre termiti abbastanza presto, circa 100 milioni di anni fa", ha dichiarato Aleš Buček, ricercatore dell'Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) e autore principale del studio.

Dopo tre decenni di raccolta, gli esperti hanno selezionato 120 specie, che rappresentano il 27% della diversità dei Kalotermitidae, e hanno costruito un albero genealogico delle creature. La maggior parte delle spaccature nella specie è avvenuta meno di 50 milioni di anni fa, mentre più recentemente nella storia sono state aiutate dai viaggi umani.

Da allora le creature hanno attraversato il mare più di 40 volte, viaggiando fino al Sud America fino all'Africa. "Man mano che verranno raccolte ulteriori informazioni sul loro comportamento ed ecologia, saremo in grado di utilizzare questo albero genealogico per saperne di più sull'evoluzione della socialità negli insetti", ha dichiarato infine Tom Bourguignon, autore senior dello studio.

A proposito, sapete che ci sono animali che mangiano la pietra?