Come fanno gli insetti a sapere dove si trova il polline nei fiori?

Tutti sanno che un insetto, quando si posa su un fiore, è alla ricerca del suo amato nettare oppure riporta alla sua progenie i nutrienti granelli di polline. Ma come fanno questi animali a riconoscere dove si trova questa sostanza?

In realtà, è più semplice di quel che sembra: infatti la maggior parte dei fiori espongono in bella vista il polline prodotto, attirando senza troppi problemi gli impollinatori. Fin dalle elementari, ci è stato insegnato che la natura vive in un ecosistema quasi perfetto, in cui piante animali si sostengono reciprocamente; nondimeno, i fiori non rendono palesi i chicchi di polline per dar da mangiare agli insetti, bensì per riprodursi in quanto il polline trasferisce i gameti di un fiore a un altro, al fine di creare un seme. Spesso e volentieri le piante hanno bisogno di impollinatori, proprio come gli insetti.

Quindi, secondo Natalie Hempel de Ibarra, una professoressa dell’Università di Exter nel Regno Unito, tra piante e insetti ci sarebbe un particolare linguaggio basato su segnali visivi: i fiori sono colorati e gli insetti hanno questa affinità innata per gli oggetti di diverso colore. Inoltre, alcuni fiori sviluppano sfumature differenti, visibili solo nello spettro ultravioletto, che illuminano il percorso da mostrare all’insetto.

Questo fenomeno naturale è definito guida del nettare e si pensa che l’intensità dello stesso può variare a seconda della quantità di polline e nettare presente nel fiore. Un esempio di pianta da giardino in grado dimostrare agli impollinatori la guida del nettare è la Lantana camara.