Come installare APK su Windows 11? Torna disponibile WSATools

Una delle funzionalità più intriganti di Windows 11 consiste nella possibilità di installare le app Android. In questo contesto, a livello ufficiale si fa uso del negozio digitale Amazon Appstore, attualmente in fase di test solamente per gli utenti USA aderenti ai canali Beta e Dev del programma Insider. Tuttavia, esiste anche il sideloading.

Il sideloading delle app su Windows 11

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento in parole povere all'installazione "manuale" dei file APK relativi alle applicazioni, che consente di avere a disposizione, tramite fonti esterne, anche software che vanno oltre quelli disponibili mediante il succitato Amazon Appstore. In questo contesto, non sono in pochi coloro che stanno usufruendo in modo semplice della possibilità di sideloading offerta dal sottosistema Windows per Android tramite un programma esterno chiamato WSATools.

La questione della rimozione: WSATools è nuovamente disponibile sul Microsoft Store

Quest'ultimo software, realizzato da Simone Franco, non fa altro che rendere più semplice per l'utente installare i file APK, servendosi ovviamente della funzionalità ufficiale implementata da Microsoft per fare in modo che le applicazioni riescano a funzionare. Insomma, si tratta di un tool utile, che infatti ha attirato l'attenzione di un buon numero di appassionati anche all'estero. Per questo motivo, non sono stati in pochi coloro che hanno storto un po' il naso quando a inizio novembre 2021 Microsoft ha scelto di rimuovere WSATools dal Microsoft Store. Questo, tra l'altro, apparentemente senza troppe spiegazioni.

La questione non è di certo passata inosservata e in questo contesto qualcuno ha persino iniziato a pensare a un possibile "blocco" del sideloading delle app. Tuttavia, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, il developer Simone Franco ha affermato su Twitter di aver ricevuto una soddisfacente comunicazione da parte di Microsoft, che avrebbe "semplicemente" fornito delle indicazioni allo sviluppatore in merito alle questioni da sistemare. Franco ha dichiarato che le richieste della società di Redmond sono a suo modo di vedere ragionevoli e di essere contento dell'approccio adottato dall'azienda di Satya Nadella.

In questo contesto, WSATools è tornato disponibile sul Microsoft Store. Più precisamente, nonostante al momento in cui scriviamo una ricerca all'interno del negozio digitale non porti ancora i frutti sperati, basta semplicemente collegarsi alla pagina del tool legata al Microsoft Store tramite link diretto per riuscire a scaricare l'applicazione. Insomma, sembra proprio che la questione sia stata risolta e che l'intento di Satya Nadella e soci sia semplicemente quello di garantire agli utenti la migliore esperienza possibile relativamente al sideloading delle app.

Per il resto, il fatto che Microsoft abbia, a quanto pare, "analizzato" il software risulta interessante, dato che questo agli occhi di più di qualcuno potrebbe conferire una sorta di "ufficialità" a un tool a cui altrimenti determinate persone avrebbero guardato con un po' più di "diffidenza".

Come installare APK su Windows 11 tramite WSATools (per ora solo Insider USA)

Al netto di questo, ricordiamo che utilizzare WSATools per installare APK su Windows 11 è un gioco da ragazzi: una volta aperto il programma, basta fare clic sul pulsante "Select an APK" (nel caso sul PC non sia disponibile ADB, l'utente viene guidato passo passo per portare a termine una semplice installazione), selezionare il file dell'app che si vuole installare (una tra le fonti più indicate dagli appassionati in genere è il portale APKMirror) e fare clic sul tasto "Install", presente in basso a sinistra.

Insomma, è tutto molto semplice, ma attenzione: chiaramente bisogna avere a disposizione il sottosistema Windows per Android, che per il momento è disponibile solamente per gli utenti Insider USA. Insomma, da noi bisogna ancora attendere per il metodo ufficiale, ma capite bene che il quadro complessivo si sta facendo sicuramente interessante.