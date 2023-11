Come installare le app Android su Smart TV? Quali TV e Box lo permettono

Il panorama dell'Home Entertainment sta cambiando profondamente. Non solo con i TV da 42 pollici come monitor da gaming, ma anche con sistemi Smart per la fruizione di contenuti multimediali tramite software avanzati e intelligenti, ma soprattutto che consentono di scaricare le proprie app preferite.

A questo proposito, se vi stavate chiedendo quali siano i sistemi migliori per scaricare le applicazioni Android o Android TV sulla vostra Smart TV, sappiate che ce ne sono diversi. Per prima cosa occorre fare una divisione tra Smart TV, Dongle Smart e Set Top Box.

Le chiavette, per così dire, che consentono di ottenere funzioni smart compatibili con Android sono numerose. Le piattaforme più popolari sono senza dubbio il TIM Box di TIM, il Box dedicato di DAZN e la migliore opzione sul mercato, ovvero la Google TV. Tramite queste opzioni, avrete a disposizione l'interfaccia di Android TV e la piena compatibilità con le app presenti sul Play Store, escluse eventuali eccezioni dovute a ragioni di licenze.

Un altro sistema che sfrutta le app pensate per Android TV è quello proposto da Amazon. Fire Stick e Fire TV hanno un sistema operativo perfettamente compatibile con le app Android, perciò cercandole sullo store proprietario avrete a disposizione, con qualche compromesso, un ampio ventaglio di app Android TV.

Sono numerosi anche i produttori che inseriscono direttamente Android TV e Google TV sui loro pannelli. Tra questi, segnaliamo TCL, Sony BRAVIA, Hisense, Panasonic con la sua linea dedicata e Xiaomi, sia con Android TV che con Fire TV.