Come installare la beta di Android P e quali sono i dispositivi compatibili

A qualche ora di distanza dalla presentazione ufficiale di Android P, arrivata in occasione della conferenza tenuta da Google all'I/O 2018, vi spieghiamo come installare la versione beta del nuovo sistema operativo mobile.

Si tratta di un passo in avanti significativo, in quanto in precedenza le beta erano accessibili solo sugli smartphone di Google. Il motore di ricerca, però, ha deciso di ampliare il programma ad altri dispositivi. Ecco la lista di quelli compatibili:

Pixel 2 / Pixel 2 XL

Pixel / Pixel XL

Essential Phone

Sony Xperia XZ2

OnePlus 6

OnePlus 5 ed OnePlus 5T (in arrivo nel corso dell'anno)

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

Per i possessori dei Pixel, basta iscriversi al sito web del programma Android Beta con il Google Account legato allo smartphone utilizzato ed il gioco sarà fatto. Si riceverà una notifica sul dispositivo ogni qualvolta sarà rilasciata una nuova beta.

Per quanto riguarda gli altri smartphone, bisognerà flashare lo smartphone con la versione beta dell'OS, ma attenzione: è consigliabile effettuare la procedura solo su uno smartphone secondario in quanto ancora non siamo di fronte a versione stabili.

Di seguito vi linkiamo i dettagli e le istruzioni per ogni smartphone: