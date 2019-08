Come installare la Beta di iOS 13 senza account sviluppatore

Una delle maggiori critiche mosse recentemente ad Apple riguarda la possibilità di installare la versione Beta di iOS 13 solamente passando per un account sviluppatore. Ebbene, i colleghi d'oltreoceano sono riusciti a trovare un modo per far provare a tutti la nuova versione del sistema operativo della società di Cupertino.

Prima di procedere con la guida, vi consigliamo vivamente di eseguire un backup del contenuto del vostro dispositivo. Infatti, in alcuni casi potreste anche perdere tutti i dati presenti all'interno dell'iPhone, dell'iPad o dell'iPod touch. Vi ricordiamo inoltre che la versione Beta è una build preliminare del software e come tale non è stabile e non andrebbe installata per l'utilizzo quotidiano. Eseguite questa operazione a vostro rischio e pericolo e solamente se siete utenti esperti: non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di problemi con i dati contenuti all'interno dei vostri dispositivi.

Fatte queste dovute premesse, vediamo come installare il profilo condiviso da Wccftech e come scaricare la Beta 13.1 di iOS senza avere un account sviluppatore.

Accedete a questo link di Filebin direttamente dal vostro dispositivo Apple e scaricate il file. In alternativa, potete scaricare il file da questo link di MEGA. A questo punto, aprite le Impostazioni, selezionate la voce Profilo scaricato e fate tap su Installa. Potrebbe esservi richiesto di inserire il codice di sicurezza del vostro dispositivo. Adesso, leggete le informazioni che compaiono a schermo e premete sulla voce Installa e in seguito su quella Riavvia per confermare le modifiche. Una volta che il dispositivo si sarà riavviato, dovrete semplicemente collegarlo a una rete Wi-Fi e recarvi nel percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Se tutto è andato correttamente, qui vedrete comparire l'aggiornamento alla Beta di iOS 13 e potrete correttamente scaricarlo e installarlo.

Perfetto, ora potete godervi la Beta 13.1 di iOS. Vi ricordiamo che il profilo è stato condiviso dai ragazzi di Wccftech e che le informazioni e i link contenuti in questa guida sono puramente a scopo informativo. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la notizia dedicata all'annuncio di iOS 13.