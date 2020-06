Come installare la beta di iOS 14 e provare il nuovo sistema operativo di Apple

Subito dopo la presentazione di iOS 14, Apple ha pubblicato la prima beta del nuovo sistema operativo touch. Per coloro che intendono provarlo in anteprima, abbiamo predisposto questa piccola guida che vi guida nell'installazione.

Come installare iOS 14 prima dell'uscita

Partiamo col dire che attualmente la beta di iOS 14 è disponibile solo per coloro che sono in possesso di un account sviluppatore, che ha un costo annuale di 99 Dollari. La prima beta pubblica dovrebbe essere disponibile nel corso del prossimo mese di Luglio, ma a riguardo ancora non sono giunte informazioni ufficiali.

Se soddisfate questo requisito, potete seguire la procedura, ma come avvenuto anche in passato consigliamo di effettuare un backup dell'iPhone in quanto appunto trattandosi della prima beta potrebbero essere presenti molti bug che in alcuni casi renderanno praticamente obbligato il downgrade all'ultima release pubblica di iOS 13.

Da iPhone collegatevi all'indirizzo developer.apple.com ed effettuate il login con il vostro account; A questo punto potete cliccare sulle due linee presenti in alto a destra e su "Downloads" nel menù contestuale" Vi si aprirà un'altra pagina contenenti tutti i software beta che si possono installare, scorrete fino ad "iOS 14 Beta" e cliccare su "Install Profile"; Comparirà un popup che chiederà conferma per effettuare il download del profilo, cliccate su "Allow" e quindi su "Close"; Andate nell'app Impostazioni, dove troverete la nuova tab "Profilo Scaricato" sopra al toggle che consente di attivare la modalità aereo; Se fate tap vi chiederà di installare tale profilo, cliccate su "Installa" in alto a destra, inserite il codice del dispositivo e date conferma.

A questo punto basterà andare nel menù "Generali" ed in "Info", per trovare sotto "Aggiornamenti software" la prima beta per sviluppatori di iOS 14, che ha un peso di circa 5 gigabyte.

Consigliamo di effettuare tale procedura solo su un dispositivo secondario, però, in quanto appunto si tratta di una versione dimostrativa ancora non completa, che potrebbe anche includere vari bug.

Quest'oggi è anche emerso un video confronto che mostra i cambiamenti di velocità tra iOS 13 ed iOS 14.