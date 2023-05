Come installare la beta di macOS? Cosa cambia con macOS Ventura 13.4

A metà maggio, iOS 16.5 è stato rilasciato da Apple in tutto il mondo, insieme ad iPadOS 16.5 e a macOS Ventura 13.4. Intanto, però, pare che il colosso di Cupertino sia al lavoro su iOS 16.6 e macOS Ventura 13.5, oltre che su iOS 17 e macOS 14. Ecco dunque come installare le beta di macOS e testare i nuovi sistemi operativi della Mela Morsicata.

Con l'aggiornamento a iOS 16.5 e macOS 13.4, Apple ha introdotto un nuovo sistema di accesso alle Beta per sviluppatori e tester. Queste ultime, che prima erano tranquillamente scaricabili dal web e in modo del tutto gratuito, possono ora essere installate solo da chi possiede un account sviluppatore o Beta Tester di Apple e solo dalle Impostazioni dell'iPhone, dell'iPad o del Mac.

Per attivare gli aggiornamenti in beta su macOS, dovrete recarvi nelle Impostazioni del sistema operativo, in Generali e infine in Aggiornamento Software. Qui, dovrete cliccare sul pulsante "info" ("i"), accanto a "Aggiornamenti Beta" e selezionare "Beta per sviluppatori" o "Beta Pubblica". Fatto ciò, l'ultima beta disponibile al pubblico o agli sviluppatori verrà scaricata e installata. Semplice, no?

Beh, non proprio. Se non avete un account Sviluppatore o Beta Tester, infatti, non vedrete alcun pulsante "info" nelle Impostazioni e non potrete scaricare alcun sistema operativo in beta sul vostro device. Per iscrivervi alle beta, dunque, dovete recarvi sul portale dei Beta Tester di Apple o sul sito web Apple Developer ed effettuare l'iscrizione al programma che più vi aggrada.

Sappiate che gli Sviluppatori ricevono le nuove beta prima dei Beta Tester, ma la creazione di un account sviluppatore ha un costo annuo di 99 Dollari (299 Dollari se selezionate l'opzione Enterprise). Il nostro consiglio è dunque quello di iscrivervi alle beta per i tester di macOS, che sono gratuite e che vi permettono di installare sul vostro PC delle versioni quasi-definitive dei nuovi sistemi operativi di Cupertino, decisamente più stabili di quelle per Sviluppatori.