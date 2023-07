Come installare la beta pubblica di iOS 17? Bastano pochi tap

Mentre continua la beta pubblica di iOS 17, emergono sempre più informazioni sul sistema operativo che Apple dovrebbe lanciare il prossimo autunno sugli iPhone compatibili. Proprio la pubblicazione della prima beta pubblica dell’OS, sta spingendo sempre più persone a procedere con il download della versione dimostrativa.

Tuttavia, Apple ha cambiato in maniera importante l’approccio al download delle versioni beta dei propri sistemi operativi. Se fino all’anno scorso infatti era necessario collegarsi al sito web beta.apple.com, scaricare il profilo, riavviare il telefono e quindi procedere con il download, la procedura ora è semplificata di molto.

Specifichiamo che l’installazione della beta di iOS è consigliata solo sui dispositivi secondari e non su quelli principali, dal momento che potrebbero contenere bug in grado di pregiudicare il corretto funzionamento dello smartphone. Detto ciò, la procedura è semplice: basta aprire l’applicazione Impostazioni, quindi il tab “Aggiornamento software” e da qui spostarvi in “Aggiornamenti beta” per attivare il toggle dedicato. Le beta pubbliche di iOS 17 saranno mostrate come gli aggiornamenti tradizionali di Apple.

iOS 17 sarà disponibile al pubblico il prossimo autunno, e porterà con se tante novità per praticamente tutte le applicazioni. Previste novità anche per i widget, oltre che per l'interfaccia grafica delle chiamate: disponibile anche un sistema che consente di creare poster.