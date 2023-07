Come installare la beta pubblica di macOS Sonoma? Non è difficile

Sono passati quasi due mesi da quando Apple ha svelato macOS Sonoma, il nuovo sistema operativo per Mac e Macbook che dovrebbe debuttare tra settembre e ottobre. Come da tradizione, macOS Sonoma è entrato in beta pubblica negli scorsi giorni, dopo una beta dedicata agli sviluppatori durata qualche settimana: ma come si fa a installare macOS Sonoma?

Apple ha lanciato la beta pubblica di macOS Sonoma il 12 luglio. Come sempre, vi ricordiamo che, dal momento che il sistema si trova ancora in beta, la sua installazione è sconsigliata a meno che non abbiate un Mac o Macbook "secondario", che non usate attivamente per studio o per lavoro, da usare per i test nella nuova release del sistema operativo. In passato, inoltre, abbiamo dedicato alcuni approfondimenti alle Web App di macOS Sonoma e ai widget di macOS Sonoma, le due feature implementate da Apple nella nuova release del suo sistema operativo.

Prima di procedere al download e all'installazione di macOS Sonoma sul vostro Mac o Macbook, vi consigliamo di usare Time Machine per un backup del dispositivo, da utilizzare eventualmente per tornare a macOS Ventura qualora l'aggiornamento non dovesse andare a buon fine. Fatto ciò, dovrete aprire Safari e collegarvi al portale delle Beta di Apple: qui, vi basterà accedere con il vostro ID Apple e registrare il vostro Mac o Macbook per ricevere l'aggiornamento beta di macOS Sonoma.

In fondo alla pagina di registrazione, se avete completato tutti gli step nel modo corretto, troverete un pulsante con la scritta "Scarica l'utility di accesso alla beta pubblica di macOS SOnoma". Cliccatelo e verrà avviato il download di un file .DMG, all'interno del quale troverete un secondo file .PKG: aprite quest'ultimo, effettuate il signup con il vostro account Apple e sarete pronti per ricevere le beta di macOS Sonoma.

Per concludere, vi basterà aprire le impostazioni del vostro Mac, recarvi in "aggiornamento software" ed effettuare un controllo manuale della disponibilità di aggiornamenti. La beta di macOS Sonoma dovrebbe così diventare disponibile per il download. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe volerci fino a qualche ora perché quest'ultima compaia tra gli aggiornamenti installabili sul vostro Mac.