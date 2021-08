Come installare i driver grafici AMD Adrenalin? Ecco tutte le alternative

In attesa di scoprire le performance dei modelli custom della RX 6600XT, diamo un'occhiata a un requisito fondamentale per il corretto funzionamento della nostra scheda video prodotta dal team rosso.

I driver infatti sono un fattore importantissimo per le nostre GPU, a prescindere dal modello e dal produttore. AMD in particolare si è distinta nel corso degli anni per una forte propensione al miglioramento della sua suite, meglio conosciuta come AMD Radeon Adrenalin Software, scaricabile direttamente dalla pagina ufficiale.

Tra l'altro, il produttore americano ha da poco introdotto una nuova modalità di installazione. Vediamo dunque tutte le modalità di installazione di questo ricco pacchetto di funzionalità che, oltre al driver stesso, permette anche di beneficiare di svariati strumenti aggiuntivi per l'ottimizzazione, lo streaming e la condivisione delle nostre sessioni di gioco.

Una volta selezionato il nostro modello di scheda video e scaricato il pacchetto più recente, potremo avviarne l'installazione. Dopo un breve processo di estrazione dei contenuti, saremo invitati a scegliere il tipo di installazione da effettuare. Avremo a disposizione:

Full Install - Esperienza completa con impostazioni, ottimizzazioni e funzionalità aggiuntive

- Esperienza completa con impostazioni, ottimizzazioni e funzionalità aggiuntive Minimal Install - Comprende solo le impostazioni grafiche e di visualizzazione

- Comprende solo le impostazioni grafiche e di visualizzazione Driver Only - Installa solo il driver per il corretto funzionamento della GPU

Oltre a queste tre possibilità, che prevedono una differente composizione del pacchetto di installazione, ricordiamo che è possibile effettuare un'installazione "pulita", selezionando l'apposita voce. Questa modalità consentirà di eliminare tutte le precedenti versioni della suite AMD prima della nuova installazione, ma richiederà il riavvio del sistema.