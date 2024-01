Come installare driver manualmente su Windows 11? Ci sono più metodi

Nonostante il sistema operativo di Microsoft si sia evoluto enormemente grazie anche e soprattutto all'avvento dell'IA e all'integrazione di Copilot su Windows 11, la sua natura lo porta a essere ancora in larga parte utilizzabile anche col "manuale". Ecco, ad esempio, come installare i driver.

I migliori metodi per procedere manualmente all'installazione delle periferiche sul vostro PC con Windows 11 sono essenzialmente due. Il primo, quello "semiautomatico" prevede l'utilizzo di Windows Update, nostro fedele alleato per il corretto utilizzo e aggiornamento dell'OS.

Accendete il PC e aprite l'app Impostazioni. Adesso spostatevi sull'ultima voce del menu laterale di sinistra, Windows Update. Per prima cosa premete il tasto "Verifica disponibilità aggiornamenti". Nel caso in cui non vi fossero risultati, andate su Opzioni avanzate e poi su Aggiornamenti facoltativi, dove troverete ad attendervi, nella maggior parte dei casi, proprio degli aggiornamenti driver.

Per intervenire in maniera più capillare e mirata, scaricate i driver che vi interessa installare e ricordate dove sono posizionati. Ora, spostate il cursore del mouse sul Logo di Windows nella barra di Avvio Rapido ed effettuate un clic con il tasto destro del mouse. Dal menu a tendina scegliete Gestione dispositivi e, dalla finestra che vi apparirà, scegliete la periferica che avete bisogno di installare o aggiornare. Selezionatela e anche in questo caso, con un clic del tasto destro del mouse, scegliete la voce che vi interessa, ovvero Aggiorna driver.