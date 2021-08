Come installare i driver NVIDIA: ecco come far funzionare al meglio la GPU

Le schede video del team green sono fra le più apprezzate sul mercato, grazie a una progettazione all'avanguardia e, ultimamente, anche per via delle interessanti tecnologie RTX fra cui il DLSS, basato sulla Rete Neurale NVIDIA.

Ma come far funzionare al meglio una scheda video del produttore statunitense? Naturalmente attraverso l'installazione e l'utilizzo dei driver proprietari, accompagnati anche dalla comoda suite NVIDIA GeForce Experience, che consente di ottimizzare al meglio i titoli installati sul nostro PC e di avvalersi delle svariate utility progettate dall'azienda per migliorare al meglio la nostra esperienza complessiva.

Andiamo quindi senza ulteriori indugi sulla pagina ufficiale per il download dei driver NVIDIA, dove saremo invitati a scegliere da una serie di Menu a tendina il nostro prodotto e il Sistema Operativo attualmente in uso. Per un utilizzo classico consigliamo di scaricare i cosiddetti Game Ready Driver. I Driver Studio sono progettati per ottimizzare i carichi di lavoro professionali dunque altamente settorializzati in termini di funzionalità.

Dopo aver aperto l'eseguibile, verrà effettuata una rapida estrazione del pacchetto. A questo punto si aprirà automaticamente lo strumento di installazione guidata e ci troveremo davanti a un bivio. Da un lato la procedura di installazione rapida, dall'altro un setup di tipo personalizzato. L'importanza di questa scelta sta nel poter selezionare le singole componenti da installare, oltre alla possibilità di eseguire una Installazione Pulita, vale a dire rimuovendo ogni traccia di precedenti iterazioni di questa suite. Questa scelta è la più indicata ma richiederà anche il riavvio del sistema.