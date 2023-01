Come installare Google Camera in un qualsiasi smartphone Android?

Nella nostra recensione di Google Pixel 7 Pro abbiamo evidenziato le potenzialità del comparto fotocamera, una certezza assoluta per ottenere video e fotografie a una qualità eccellente. Un ruolo chiave lo ha l’app Google Camera, non disponibile su altri device del robottino verde...o forse sì?

Chi non ha i soldi per permettersi uno smartphone della gamma Pixel e deve limitarsi a un dispositivo mobile di fascia bassa, o magari non ama il design dei telefoni Google ma vuole avvicinarsi ai mirabolanti algoritmi che potenziano il setup dei Pixel, può effettivamente accedere all’applicazione Google Camera, detta altrimenti GCam. Ma come?

Per installare GCam su tutti gli smartphone Android non serve molto: basta essere in possesso di uno smartphone con il sistema operativo della Grande G e scaricare il file di installazione dell’app tramite siti di terze parti. Ebbene sì, perché sul Google Play Store la Google Camera risulta “non disponibile” per qualsiasi dispositivo non Pixel. Di conseguenza, bisogna affidarsi a bravi sviluppatori come BSG per accedere alle ultime versioni della GCam.

Basta dunque visitare la pagina dedicata alla mod della GCam per accedervi: da mobile è sufficiente fare un semplice tap sul link “MGC_8.7.165_A11_V0.apk” per scaricare sul vostro smartphone l’app, per poi installarla. Attenzione però ad alcuni dettagli: prima di tutto, è necessario dare al sistema i permessi per procedere con l’installazione delle applicazioni sconosciute, ignorando eventuali avvisi legati alla sicurezza del dispositivo. Inoltre, questa versione specifica della Google Camera è pensata per smartphone dotati di Android 11 o versioni successive, e potrebbe presentarsi con alcuni bug nel caso delle versioni precedenti ad Android 13.

Seguiti questi passaggi, potrete avviare la Google Camera dal vostro Drawer – o dalla vostra Home – e accedere ad alcune funzionalità esclusive non indifferenti, dai controlli di esposizione per HDR+ alla modalità Foto Notturne avanzata, perfetta per cimentarsi nell’astrofotografia.