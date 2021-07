Come installare iOS 15? È già possibile provarlo in Italia

Il nuovo iOS 15 sarà disponibile in via ufficiale dal prossimo autunno ma Apple ha già messo a disposizione degli utenti le varie beta pubbliche che permettono di installare già la nuova generazione di sistemi operativi.

Tutto ciò che dovrete fare per prendere parte all'Apple Beta Software Program è accedere alla pagina dedicata sul sito Apple e quindi effettuare il login con i vostri dati legati all'Apple ID. A questo punto nella parte superiore dovrete fare tap, ovviamente da iPhone o iPad, su "Enroll Your Device" e seguire la procedura presente sulla pagina.

Il sistema di Apple provvederà ad installare un profilo sul vostro iPhone (dopo aver effettuato il download bisognerà confermarlo tramite il menù Impostazioni) e quindi lo riavvierà. Gli aggiornamenti della beta saranno presenti in Impostazioni - Generali - Aggiornamenti software.

Precisiamo che si tratta di versioni beta che per questo motivo potrebbero esserci bug in grado di pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo. Per questo motivo il nostro consiglio è di installare la beta sempre su uno smartphone secondario, onde evitare possibili problemi.

Proprio qualche giorno fa Apple ha rilasciato la seconda beta pubblica di iOS 15, che porta con se alcune correzioni di bug precedentemente segnalati dagli utenti tramite l'apposita app presente per coloro che partecipano alla beta.