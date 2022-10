Come installare iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS Ventura prima del lancio? Potete farlo ora

Nella serata di ieri, Apple ha annunciato la data di lancio di macOS Ventura ed iPadOS 16.1, oltre che del nuovo iOS 16.1 e watchOS 9.1. Tuttavia, sono già disponibili le Release Candidate, che equivalgono alle build che saranno lanciate la prossima settimana.

Se quindi siete impazienti e volete provare anche il nuovo iOS 16.1 sul vostro iPhone, potete affidarvi alla beta pubblica di Apple.

Come dicevamo poco sopra, infatti, le release candidate sono l'equivalente delle versioni che saranno distribuite al pubblico la prossima settimana, ed in precedenza erano note come "Golden Master".

Ciò che dovete fare è collegarvi al sito Apple Beta dal dispositivo che volete aggiornare (Mac per macOS Ventura, iPad per iPadOS 16.1, iPhone per iOS 16.1 e watchOS 9.1), e quindi effettuare il login con i vostri dati. A questo punto, dal menù a cui si può accedere dalla parte superiore della pagina, è necessario cliccare su "Enroll your device" e quindi procedere con le istruzioni mostrate sullo schermo, che porteranno al download del profilo dedicato.

Una volta riavviato il dispositivo, nel menù degli aggiornamenti vedrete le RC di iOS, iPadOS, watchOS e macOS. Vi basterà effettuare il download e quindi procedere con l'installazione ed il gioco è fatto: avrete a disposizione il nuovo oS con una settimana di anticipo.