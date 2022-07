Come installare iOS 16 già a Luglio 2022 su iPhone? Ecco la guida

Come abbiamo avuto modo di spiegare qualche giorno fa su queste pagine, iOS 16 è finalmente entrato in public beta anche nel nostro paese. Ciò vuol dire che la versione provvisoria dell’OS può essere installata anche da coloro che non posseggono un account sviluppatore.

Ciò permette chiaramente di mettere le mani in anticipo sulla nuova release del sistema operativo, ma come si fa per completare tale procedura?

Ciò che bisogna fare è collegarsi, direttamente dall’iPhone o iPad su cui si vuole installare l’OS, al sito web beta.apple.com. A questo punto bisogna cliccare sulla freccia verso il basso presente in alto a destra e quindi su “Sign in”. Lo stesso sito web vi chiederà di inserire i dati personali dell’account Apple, associati all’iPhone. Una volta fatto il login dovrete cliccare, sempre sulla freccia in alto a destra su “Enroll your device” e quindi procedere con iOS 16.

Il sito vi chiederà di installare il profilo beta direttamente sull’iPhone: se date l’ok lo smartphone si riavvierà e troverete, direttamente nel menù “Aggiornamento software” sotto l’app “Impostazioni”, il pannello per installare l’aggiornamento.

Chiaramente, trattandosi di una beta, consigliamo di effettuare il download solo su uno smartphone secondario in quanto l’OS ancora non è completato e potrebbe essere incline a bug e malfunzionamenti.