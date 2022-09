Come installare iOS 16 e watchOS 9 prima del lancio? Disponibili le RC in Italia

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato la data di lancio di iOS 16 e watchOS 9, che vedranno la luce in via ufficiale la prossima settimana per tutti gli utenti. Tuttavia, nel frattempo ha già dato il via alla distribuzione della Release Candidate.

Si tratta dell’ultima beta, un tempo nota come Golden Master, che sostanzialmente altro non è che la versione finale del sistema operativo e che precede il lancio di una sola settimana.

Abbiamo avuto modo di installare iOS 16 RC e watchOS 9 RC sia sul nostro iPhone 12 Pro Max che Apple Watch Series 7, senza riscontrare particolari problemi: negli ultimi anni la qualità delle beta di Apple è aumentata in maniera importante, e le RC altro non sono che le versioni finali che poi gli utenti pubblici andranno ad installare la prossima settimana.

Se siete impazienti e volete già mettere le mani sui nuovi sistemi operativi, non vi resta altro che installare su iPhone ed Apple Watch il profilo beta pubblico degli OS, disponibili all’indirizzo beta.apple.com. Una volta collegati a questa pagina da mobile, dovrete fare il login utilizzando il vostro Apple ID e quindi tramite il menù fare click su “Enroll Your Device”: un popup vi chiederà di installare il profilo beta e di riavviare il dispositivo. A questo punto non dovrete fare altro che aprire l’app Impostazioni e quindi il tab “Aggiornamento Software” per effettuare il download.