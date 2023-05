Come installare un launcher su Android? È molto semplice

Se di recente siete incappati nella nostra guida all'installazione di launcher "simil Apple" su Android ma non sapete di cosa si tratta, siete nel posto giusto: ecco cosa è e a cosa serve.

Il launcher è un'applicazione di sistema deputata all'organizzazione dell'interfaccia in alcuni suoi elementi, tra cui le icone delle app e i widget. Per usare le parole di Microsoft, "un launcher è, per il tuo smartphone Android, ciò che un desktop è per il tuo computer".

Tutti i dispositivi Android ne hanno uno ed è un servizio sempre attivo quando lo smartphone è acceso, a prescindere da ciò che state facendo: se state navigando in rete o guardando un film a tutto schermo, il launcher sarà sempre attivo in background, pronto a darvi tutti i vostri collegamenti rapidi una volta chiuse le altre app.

Sul Play Store troverete davvero tantissimi launcher alternativi a quello preinstallato sul vostro telefono e potrete installarli come semplici app per cambiare la grafica oppure per ottenere qualche funzionalità in più. Tra i più popolari, suggeriamo di provare Nova Launcher per la sua semplicità e le molteplici opzioni di personalizzazione, oppure l'ottimo Microsoft Launcher con le sue comode feature.

Se siete alla ricerca di qualche ulteriore trucchetto, ecco tre funzionalità fotografiche di Android che potreste esservi persi.