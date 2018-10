Come installare manualmente il Windows 10 October Update

E' disponibile da stanotte il Windows 10 October Update di Microsoft, il cui lancio è stato annunciato nel corso del keynote tenuto ieri sera a New York City. Nonostante il rollout sia ormai in corso da qualche ora, non tutti sono riusciti a mettere le mani sul pacchetto, ma ci sono dei metodi "manuali" che consentono di forzarlo.

Il metodo più rapido per ottenere il pacchetto è affidarsi all'Update Assistant di Windows 10. Si tratta di una via sicura e consigliata da Microsoft a tutti coloro che necessitano dell'aggiornamento e che non intendono aspettare.

Secondo i più informati, il colosso di Redmond dovrebbe aumentare il ritmo di rilascio a partire dalla prossima settimana, ma come sempre il tutto non avverrà a livello mondiale per evitare di intasare i server.

Per scaricare subito l'aggiornamento, basta collegarsi al sito web microsoft.com/software-download/windows10 da un qualsiasi computer basato su Windows 10, e cliccare sul pulsante blu "Aggiorna ora". In questo modo il sistema procederà al download dell'Update Assistant di Windows 10.

Al termine del download basta aprire il file, cliccare su "Aggiorna Ora" nella nuova schermata e far partire il processo. L'applicazione procederà con la verifica di compatibilità con l'aggiornamento, dopo di che avvierà il download.

Durante tale procedura è possibile continuare ad utilizzare il computer, ed a processo terminato si potrà cominciare il processo d'installazione. Quest'ultima parte potrebbe richiedere vari riavvii: secondo le stime di Microsoft l'intero processo d'installazione dovrebbe concludersi entro 90 minuti.

Ad aggiornamento concluso Microsoft Edge accoglierà gli utenti con una schermata contenente tutte le novità.