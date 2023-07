Come installare Meta Threads in Italia? Si può fare... in un certo senso

Meta l'ha fatta grossa: Threads, il rivale di Twitter, è arrivato ed è pronto a sconvolgere il mondo del microblogging con una ventata d'aria fresca, la solidità della piattaforma alle sue spalle, Instagram, e una struttura molto simile a quella dell'uccellino blu.

Nonostante il boom di iscrizioni a Meta Threads, l'app e una sua eventuale versione web non sono ancora disponibili in Italia e in tutta Europa. Il motivo? Meta vuole fare le cose per bene, senza spingere sull'acceleratore e rischiare di trovarsi a fare i conti con questioni di regolamentazione, soprattutto in materia di tutela dei dati personali, in virtù delle più stringenti limitazioni del Vecchio Continente in tal senso.

Se però avete il gene degli early adopter, esiste un modo per iscrivervi in anticipo sulla piattaforma, perlomeno se siete su Android. Seguendo questa guida, tuttavia, dovrete installare un pacchetto da una fonte non ufficiale; pertanto, raccomandiamo di seguirla solo siete consapevoli di eventuali rischi.

Detto ciò, partiamo scaricando dallo smartphone l'APK di "Threads, an Instagram App" da APKMirror, scegliendo la versione più adatta al vostro device sulla base della versione di Android che avete a disposizione e del processore presente sotto la scocca del vostro smartphone.

Una volta scaricato, date i permessi di installazione al pacchetto e procedete con il processo. Una volta terminato, aprite l'app e questa provvederà a identificare l'account Instagram presente sullo smartphone in maniera del tutto automatica, chiedendovi di confermare l'accesso a quest'ultimo.

Compiuto questo passaggio, dovrete scegliere il vostro nome utente, la foto profilo e compilare la vostra Bio, proprio come su Instagram. Potete velocizzare questi passaggi semplicemente importandoli da Instagram tramite apposito comando. Confermate e, nella schermata successiva, non dovrete fare altro che scegliere quali account seguire tra quelli che già seguite su Instagram, anche se non sono ancora iscritti a Threads.

Adesso la palla passa voi: buon divertimento e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della nuova app di Meta!