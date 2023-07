Come installare watchOS 10 beta? Non è difficile con la versione pubblica

Dopo aver spiegato come installare la beta pubblica di iOS 17, siamo pronti a spiegarvi come fare lo stesso con la beta di watchOS 10, il sistema operativo per gli smartwatch Apple in arrivo il prossimo autunno.

Analogamente a quanto fatto per iPhone ed iPad, Apple ha facilitato in maniera importante il processo anche per Apple Watch. Ciò che bisogna fare è innanzitutto installare la beta di iOS 17 sul vostro iPhone su cui è associato lo smartwatch. A questo punto, attaccate Apple Watch al caricabatterie, quindi aprite l’app Watch su iPhone spostatevi nel tab dedicato al vostro Apple Watch. Qui, dovrete spostarvi in “Generale” ed “Aggiornamento Software” ed in alto selezionate “aggiornamenti beta”: da questo pannello vi basterà selezionare “watchOS 10 Public Beta” e troverete l’aggiornamento.

La Public Beta è solitamente più stabile rispetto alla Developer Beta, per questo motivo il consiglio è di optare per quest’ultima.

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo spiegato quelle che sono le tre principali novità di watchOS 10.