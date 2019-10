Come installare WhatsApp su Apple Watch tramite l'iPhone

Whatsapp non è disponibile sull'App Store di watchOS, e gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea a quanto pare non sembrano avere alcuna intenzione di rilasciare una versione ad hoc dell'app per l'orologio di Apple. Tuttavia, è possibile comunque accedere alle notifiche direttamente dal polso, vediamo come.

Le impostazioni di default dell'orologio della società di Cupertino prevedono che, di default, ogni notifica che arriva su iPhone venga trasmessa in automatico sull'Apple Watch. Se però avete disabilitato l'opzione, c'è una procedura da fare per abilitarle solo per lo smartwatch.

Come ricevere i messaggi di Whatsapp su Apple Watch

Da iPhone, aprire l'applicazione "Watch" dell'Apple Watch;

Da qui, spostarsi nel pannello "notifiche" presente nella schermata iniziale;

In questa schermata comparirà la lista di applicazioni che supportano le notifiche su Apple Watch e e che abbiamo installato sull'iPhone. A questo punto è necessario fare uno swipe verso basso, e sotto il pannello "duplica avvisi iPhone" saranno elencate le app.

A questo punto basta trovare Whatsapp e quindi spostare il semaforo laterale su verde, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

Una volta completata la procedura, si riceveranno sull'orologio tutte le notifiche in arrivo da Whatsapp, incluse quelle delle videochiamate. Chiaramente lo smartwatch non consente di rispondere con la tastiera, ma il sistema di dettatura vocale si è dimostrato affidabile. In alternativa, è disponibile un sistema che permette di inviare delle semplici faccine.