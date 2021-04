Come installare Windows 10 2021 da ISO gratis? Ecco lo strumento gratuito di Microsoft

Abbiamo scoperto perché è tanto utile avere una copia di Windows in formato ISO. Vediamo dunque come possiamo ottenerla tramite lo strumento gratuito di Microsoft e in che modo è possibile utilizzarla.

Per ottenere una copia in formato digitale di Windows 10 infatti, sul sito ufficiale di Microsoft è disponibile uno strumento multifunzione totalmente gratuito, chiamato Media Creation Tool, che ci consentirà non solo di effettuare il download ma ci offrirà anche molteplici soluzioni per il suo utilizzo.

Dopo aver avviato lo strumento infatti, sarà possibile scaricare e salvare la propria copia in formato ISO oppure masterizzarla su un supporto ottico, come ad esempio un DVD, o ancora utilizzarla come matrice per la creazione di una chiavetta USB per l'installazione sui sistemi più moderni sprovvisti di lettore DVD.

Nel primo caso, sarà sufficiente procedere con la creazione del file ISO e, al termine del download, sarà lo stesso strumento a suggerirci di masterizzarlo su un DVD. Per creare una chiavetta USB invece, dovremo effettuare questa scelta a monte, selezionando la voce Unità flash USB nella sezione relativa alla scelta del supporto da utilizzare.

Terminato il procedimento, in entrambi i casi avremo a disposizione un supporto per l'installazione su qualsiasi macchina compatibile con Windows 10. Sarà dunque sufficiente inserire il DVD o la chiavetta USB all'interno del computer sul quale si desidera installare il sistema operativo e seguire la procedura guidata che ci accompagnerà sino al primo avvio di Windows 10.