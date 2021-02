Come installare Windows 10 da CD? Ecco come scaricarlo e masterizzarlo gratuitamente

Dopo aver appreso gli step necessari creare una chiavetta USB con Windows 10 per poterlo installare su dispositivi sprovvisti di lettore CD/DVD, scopriamo insieme come scaricare gratuitamente i file necessari per poter creare un disco di installazione del sistema operativo di Microsoft.

Benché utilizzare una chiavetta USB rimanga una scelta più pratica ma soprattutto veloce per effettuare questo genere di operazioni, è importante sapere come poter portare a termine questa procedura con il metodo tradizionale per non rimanere bloccati in caso di qualsivoglia imprevisto.

Per effettuare l'operazione avremo bisogno di:

Un DVD, potrebbe essere richiesto l'utilizzo di un supporto Dual Layer;

Un computer con Windows 10 e un masterizzatore DVD;

Una connessione a internet

Spazio di archiviazione sufficiente, almeno 8 GB;

Una licenza per Windows 10 inutilizzata.

Il primo step è quello di collegarsi alla pagina ufficiale di Microsoft per il download dello strumento per la creazione di supporti Media Creation Tool.

Una volta scaricato e aperto il tool di Windows 10, ci verrà chiesto di leggere e accettare i termini del contratto di licenza per il suo utilizzo. Superato anche questo passaggio, ci verrà chiesto se vogliamo effettuare un aggiornamento sul computer attuale o creare un supporto per un altro PC.

Scegliamo ovviamente la seconda opzione e verremo condotti su un'altra schermata, solitamente precompilata, con le caratteristiche principali che dovrà avere il sistema operativo. Particolare attenzione si dovrà prestare nella scelta dell'architettura del sistema. Controllare sul PC di destinazione se compatibile con sistemi a 32 o 64 bit e selezionare l'opzione giusta di conseguenza.

Nel successivo step selezionare il tipo di supporto che si desidera utilizzare. Nel nostro caso sarà necessario creare un file ISO, un'immagine virtuale che, una volta scaricata, verrà poi masterizzata sul supporto che abbiamo precedentemente preparato.

Al termine del download ci verrà proposta una serie di raccomandazioni fondamentali, tra cui quella di possedere una product key di Windows 10 valida. A questo punto selezioniamo l'opzione per l'apertura del software di masterizzazione integrato che, con un menu estremamente essenziale, ci permetterà di scegliere l'unità di destinazione. Completata la procedura, il nostro DVD con Windows 10 sarà pronto all'uso e riutilizzabile ogni volta che ne avremo bisogno, a patto di possedere una nuova licenza per ogni macchina su cui intendiamo installare il sistema operativo.

Se invece il vostro obiettivo è quello di effettuare gratuitamente il passaggio da Windows 7 a Windows 10, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.