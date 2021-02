Come installare Windows 10 da file iso? Scopriamo perchè è tanto utile

Sono molteplici i motivi per cui potremmo avere bisogno di creare un file ISO di Windows 10. Cerchiamo di approfondire insieme l'argomento vedendo di cosa si tratta, come crearne uno e soprattutto quali sono i suoi possibili scenari di utilizzo.

Per formato ISO si intende un singolo file che racchiude al suo interno una perfetta copia di ciò che sarebbe contenuto all'interno di un CD, conservandone le funzionalità e la struttura dei segmenti. Non a caso, questo formato file prende il nome proprio dal file system dei CD-ROM, ovvero ISO 9660.

Creare un'immagine ISO di Windows 10 ci consente quindi di avere a portata di mano un file singolo che potremo successivamente riutilizzare molteplici volte. Sarà infatti possibile masterizzarlo su un supporto ottico per poter installare Windows da CD, oppure ancora salvarlo su una chiavetta USB per masterizzarlo altrove, qualora il nostro PC non fosse provvisto di un masterizzatore. Un'utilizzo meno conosciuto ma non per questo meno utile è quello di sfruttarlo per l'installazione di Windows 10 su una macchina virtuale.



Il primo passo per poter creare la propria immagine di Windows è quello di scaricare lo strumento ufficiale di Microsoft per la creazione di supporti.



Scaricato e aperto il tool dedicato di Microsoft, procediamo con l'accettazione del contratto di licenza del software. A questo punto ci verrà chiesto cosa intendiamo farne. La nostra scelta sarà Crea supporti di installazione. Nella schermata successiva invece lo strumento ci chiederà di scegliere le caratteristiche del Sistema Operativo da scaricare ovvero lingua, versione e architettura. Questi parametri saranno da concordare con la macchina dove abbiamo intenzione di installarlo. In ultima battuta dovremo scegliere il tipo di supporto che intendiamo creare. Selezioniamo quindi File ISO e scegliamo la directory dove verrà salvato il file. In seguito inizierà il download dai server di Microsoft in maniera totalmente gratuita. Finita questa procedura potremo direttamente masterizzarlo su un DVD oppure chiudere lo strumento e utilizzare il file a nostro piacimento.



Per creare un disco di installazione di Windows 10 vi consigliamo invece di dare un'occhiata alla guida dedicata. Se volete provare un metodo alternativo, esiste anche la possibilità di installare Windows 10 da una chiavetta USB.