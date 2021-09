Come installare Windows 11 gratis prima del lancio ufficiale?

Quando mancano ormai poche settimane al lancio di Windows 11, Microsoft ha rilasciato la Release Preview del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider Preview, che analogamente a quanto avvenuto in passato dovrebbe essere la build che arriverà al pubblico tra una decina di giorni.

La versione in questione è la 22000.194 e può essere installata da tutti coloro che non intendono attendere ancora per provare il nuovo Eleven di Microsoft, in maniera del tutto gratuita.

La prima cosa da fare è verificare attraverso la nuova applicazione Windows PC Health Check di Windows 11 se il vostro PC è compatibile con Windows 11. In caso di esito positivo del controllo, potete procedere con la procedura.

A questo punto dovrete iscrivervi al programma Windows Insider sul sito web dedicato: in questo modo potrete ricevere Windows 11. Una volta fatto ciò, vi basterà aprire Windows Update (tramite il menù Impostazioni e quindi "Aggiornamento e sicurezza") e selezionare "Inizia" sotto "Windows Insider Program": l'applicazione vi chiederà i dati dell'account Microsoft che avete utilizzato per registrarvi come Windows Insider.

Nel momento in cui vi fa scegliere le impostazioni degli aggiornamento, dovrete scegliere "Release Preview" ed accettare i termini.

Per sicurezza, riavviate il PC e troverete sotto Windows Update l'aggiornamento facoltativo a Windows 11. Scaricandolo ed installatelo avrete il nuovo OS in anticipo sul vostro computer.