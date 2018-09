Come integrare Spotify in Siri con i Comandi di iOS 12

Sfortunatamente, almeno al lancio, Spotify non offre l'integrazione con la nuova applicazione Comandi (Shortcut) introdotta da Apple con iOS 12, e da parte della compagnia nordeuropea non sono arrivate ancora indicazioni sulle intenzioni.

E' però innegabile che, vista la base di utenti molto elevata, la società di Daniel Ek si ritroverà costretta ad affrontare la questione. Almeno al momento però abbiamo trovato un metodo che permette di integrare (seppur in maniera molto marginale) Siri con Spotify.

Effettuando alcune prove direttamente nell'app Comandi, abbiamo escogitato un metodo per accedere rapidamente alle nostre playlist preferite, sia tramite i comandi vocali dell'assistente vocale che attraverso il widget inserito nel Centro di Controllo.

La creazione dello snippet è molto semplice, e richiede i seguenti passaggi:

Selezionare come primo elemento "Scegli dal menù", sotto la categoria "programmazione";

Rinominare gli elementi "uno", "due" e gli altri aggiunti tramite l'apposito pulsante con i nomi delle playlist che intendiamo aggiungere;

Tramite la casella "cerca" inserire il comando "URL" presente sotto la categoria "web" e spostarlo sotto le varie opzioni del menù, create dallo snippet sotto la macro "scegli dal menù";

In URL basta inserire il link della playlist di Spotify. Questo si può ottenere cliccando sui tre puntini presenti in alto a destra nella playist e quindi selezionando "Condividi" e "Copia Link";

Dopo aver fatto ciò, spostare sotto alla casella "URL" il comando "Apri URL", che si può cercare sempre attraverso il classico campo.

In questo modo, cliccando su uno dei pulsanti presenti nel widget, verremo reindirizzati direttamente alla playlist collegata.

Per aggiungere il comando al widget aggiunto nel centro di controllo, basta cliccare sull'icona con i due switch presente in alto a destra nel comando rapido, sotto il tasto "fine" e quindi switchare su verde l'impostazione "mostra nel widget". Per aggiungere il comando a Siri basta cliccare su "Aggiungi a Siri" e pronunciare la frase.

In questo modo sarà possibile accedere rapidamente alle nostre playlist preferite.