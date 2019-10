Come sarà Internet nel 2030? 8 esperti provano a rispondere alla domanda

Prevedere il futuro di Internet è particolarmente complesso, vista la velocità a cui si muove il mondo del Web. Tuttavia, 8 esperti hanno provato ad esprimere lo stesso le proprie sensazioni, evidenziando quale direzione potrebbe intraprendere la Rete nei prossimi anni.

In particolare, i colleghi di Gizmodo hanno contattato 8 esperti per provare a rispondere alla seguente domanda: "Come sarà Internet nel 2030?". Ebbene, secondo Christian Fuchs, docente dell'Università di Westminster (Regno Unito), l'evoluzione di Internet dipenderà da come si evolverà la società. Fuchs vede infatti un legame diretto tra ciò che accade nel mondo reale e in quello virtuale, affermando che il primo può influenzare il secondo sotto molteplici punti vista (libertà di parola e opposizione politica comprese).

Sarah J.Jackson, docente dell'Università della Pennsylvania, vede un futuro in cui le persone più ricche avranno accesso a delle connessioni private più veloci e sicure del resto della popolazione. Jackson sostiene che gli utenti medi avranno invece più annunci pubblicitari, una velocità ridotta e i contenuti verranno sempre più selezionati dalle grandi aziende. L'unico metodo per evitare questo scenario è ripristinare e rafforzare la neutralità della rete.

Brian McCullough, autore del libro "How The Internet Happened: From Netscape to the iPhone", prevede che nel 2030 ci saranno "più Internet". Ogni governo controllerà le proprie connessioni e, a seconda del Paese in cui si vive, il Web sarà più libero o limitato. Secondo McCullough, in futuro potrebbero esserci, oltre a quella cinese, anche "versioni" indiane e russe di Internet. Inoltre, la legislazione europea potrebbe creare ulteriori suddivisioni.

Sarah Ann Oates, docente dell'Università del Maryland, afferma che sempre più persone avranno accesso a Internet, ma che ci saranno delle limitazioni a seconda del Paese in cui si vive. Insomma, il punto di vista è simile a quello di McCullough. La Oates aggiunge però che il 2019 ha già visto la morte della privacy, viste le innumerevoli violazioni avvenute durante quest'anno.

Nicole Starosielski, docente dell'Università di New York, pensa che entro il 2030 Internet si baserà sulle connessioni transoceaniche. I cambiamenti climatici porteranno problemi dal punto di vista dei backup e dei dati.

Melissa Terras, docente dell'Università di Edimburgo (Scozia), vede un Internet sempre più in mano alle grandi aziende, in cui ogni attività intrapresa dagli utenti viene tracciata e monetizzata. Nel caso non vengano risolti i grandi problemi di Internet, alcune persone potrebbero pensare di "fuggire" dal mondo del Web.

Sally Wyatt, docente dell'Università di Maastricht (Olanda), prevede che Internet sarà la rovina di molti progressi effettuati nel 20esimo secolo. Tra spropositate risorse energetiche richieste, deep fake e disinformazione, il mondo del Web potrebbe fare del male agli esseri umani. Tuttavia, Wyatt vede ancora un barlume di speranza e afferma che tutto dipende da come la società deciderà di utilizzare il progresso tecnologico, ma prima è necessario che politici e cittadini imparino di più sul funzionamento di Internet.

Thomas Hazlett, docente dell'Università di Clemson (Carolina del Sud), afferma che Internet sta già sprofondando nella crisi di mezza età e rabbrividisce quando deve pensare a come potrebbe essere il mondo del Web nel 2030. Ci sono però anche alcune cose buone, come il fatto che sempre più persone si dedicheranno al fitness e alla salute del proprio corpo, grazie anche a dispositivi tecnologici pensati per questo utilizzo. Inoltre, Internet diventerà accessibile a molte più persone.