Come inviare un'applicazione Android? L'opzione Google per i vostri amici

Qualunque sia la vostra esigenza, potrebbe capitarvi di aver bisogno di condividere con i vostri amici o parenti un'app in assenza di connessione a internet. Per fortuna, se avete Android, si tratta di un processo semplice e veloce.

Non stupisce, in effetti, che se su Android possiamo usare il MagSafe di Apple, si possa fare anche tanto altro senza grossi problemi.

Per condividere un'applicazione e quindi trasferirla sullo smartphone di un amico senza utilizzare la connessione dati o il WiFi, prima di tutto entrambi i dispositivi devono avere Android ed essere vicini tra loro.

Bluetooth e WiFi devono essere attivi e il Google Play Store deve avere accesso alla posizione su entrambi.

A questo punto, potrete tranquillamente operare il trasferimento e l'aggiornamento offline delle app a partire da uno smartphone più aggiornato.

Sbloccate entrambi i dispositivi e aprite il Play Store. Su tutti e due, a questo punto, premete sull'icona profilo in alto a destra e scegliete "Gestisci app e dispositivo".

Se aguzzate la vista, nella pagina successiva troverete la voce "Condividi app", con accanto i comandi "Invia" e "Ricevi". Sul telefono che deve inviare, scegliete la prima opzione. Sul secondo, scegliete "Ricevi" e accettate eventuali richieste di permessi di collegamento a dispositivi vicini.

Ovviamente, ci saranno una serie di limitazioni relative al materiale che potrete condividere. Per esempio, non potrete inviare app a pagamento ma solo gratuite e aggiornamenti.

Al contempo, non potrete condividere file multimediali come libri e altri contenuti protetti da diritti d'autore.

Scegliete l'app da condividere dalla lista e su entrambi i device apparirà un codice di conferma. Accettate e attendete il trasferimento. Dopodiché, potrete chiudere la connessione dallo smartphone da cui avete inviato e il gioco è fatto.



