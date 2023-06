Come inviare email da Documenti Google? Il metodo rapido

Dopo avervi insegnato come impostare il tema scuro su Google Documenti, scopriamo oggi un'altra feature utilissima ma spesso sottovaluta dell'editor di testo di Big G. Nello specifico, vediamo come fare per inviare una mail direttamente da Google Docs: il procedimento è semplicissimo!

La funzione, di cui potreste non aver mai sentito parlare, è stata implementata solo di recente da Google, che peraltro non ha nemmeno fatto del suo meglio per pubblicizzarla agli utenti. Nonostante ciò, da qualche settimana a questa parte è possibile inviare una mail direttamente da Google Docs, senza accedere a Gmail, e addirittura allegare i file di Google Documenti al messaggio senza usare la casella di posta.

Per usare la feature, aprite un Documento Google che già possedete o createne uno nuovo. Quindi, navigate fino al menu "Inserisci" in alto e, nella tendina che appare cliccando su di esso, scendete fino a "Componenti di Base". Qui si aprirà una nuova tendina con diverse opzioni, tra le quali troverete "Bozza di mail". Cliccateci sopra e apparirà un apposito schema sul vostro documento Google.

Compilate lo schema con il testo della mail, il destinatario del messaggio e gli eventuali riceventi in copia. Fatto ciò, cliccate sulla "M" blu che ricorda il simbolo di Gmail: con un semplice click, tradurrete il file in una bozza di Gmail, che potrete direttamente inviare dalla finestra che comparirà successivamente. Ovviamente, la mail verrà inviata utilizzando l'account Gmail con cui avete effettuato il login a Google Documenti. Semplice, no?

Infine, se volete inviare un Documento Google via mail, la procedura è semplicissima: aprite il documento, quindi cliccate su "File". Da qui, scendete fino alla scritta "Email" e, nel menu a tendina che si aprirà dopo essere passati sul testo, cliccate "Invia file per email". Nella finestra successiva dovrete semplicemente inserire destinatari e testo del messaggio e, infine, inviare il file nel formato che preferite.